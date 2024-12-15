Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Волжский

Район: Волжский городской округ

Адрес: проспект Ленина, 2ж

Индекс: 404130.0

Телефон: +7 (495) 961‒01‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Входные двери, Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпич, Корпусная мебель, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Мебель для ванных комнат, Мебель для кухни, Мебельная фурнитура, Межкомнатные двери, Металлическая мебель для помещений, Напольные покр

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду