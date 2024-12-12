Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Мясниковой, 35

Индекс: 630061.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://novosibirsk.leroymerlin.ru/

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Аксессуары для ванных комнат, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Гофротара, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Детская мебель, Дизайн интерьеров, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Запчаст

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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