Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: шоссе Космонавтов, 164Б
Индекс: 614065.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://perm.leroymerlin.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком