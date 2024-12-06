Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

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Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

вид деятельности: Абразивный инструмент, Аксессуары для ванных комнат, Бетон / Раствор, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изде