Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: Южный обход, 1

Индекс: 355200.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stavropol.leroymerlin.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Аксессуары для ванных комнат, Бетон / Раствор, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изде

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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