Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Барнаул

Район: Барнаул городской округ

Адрес: Павловский тракт, 192а

Индекс: 656922.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://barnaul.leroymerlin.ru/

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Аксессуары для ванных комнат, Антенное оборудование, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Гофротара, Грязепоглощающие покрытия, Дезинфицирующие средства, Декоративные отделочные элементы и материалы, Детская мебель, Дизайн интерьеров, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобя

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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