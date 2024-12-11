Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов
город: Барнаул
Район: Барнаул городской округ
Адрес: Павловский тракт, 192а
Индекс: 656922.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://barnaul.leroymerlin.ru/
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Аксессуары для ванных комнат, Антенное оборудование, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Гофротара, Грязепоглощающие покрытия, Дезинфицирующие средства, Декоративные отделочные элементы и материалы, Детская мебель, Дизайн интерьеров, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобя
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк