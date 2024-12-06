Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: проспект им. газеты Красноярский Рабочий, 27 ст146
Индекс: 660004.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпич, Кованые изделия, Ковры, Комп
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк