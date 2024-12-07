Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Южное шоссе, 5Б
Индекс: 443085.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://leroymerlin.ru/
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод,
Время работы: Ежедневно с 07:30 до 22:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк