Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Южное шоссе, 5Б

Индекс: 443085.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru/

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод,

Время работы: Ежедневно с 07:30 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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