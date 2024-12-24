Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Машиностроительная улица, 29
Индекс: 423800.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://naberezhnye-chelny.leroymerlin.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Аксессуары для ванных комнат, Антенное оборудование, Бензиновое / дизельное оборудование, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Бетоносмесительные установки, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционны
Время работы: Ежедневно с 07:00 до 22:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком