Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Ленинградский проспект, 28Б

Индекс: 650060.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kemerovo.leroymerlin.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпич, Кованые изделия, Комплектую

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата эл. кошельком

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