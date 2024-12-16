Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Хлебозаводская, 23

Индекс: 654005.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://novokuznetsk.leroymerlin.ru/

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Гофротара, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпи

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00 (отдел по работе с корпоративными клиентами: пн-пт 8:00-20:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк