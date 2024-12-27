Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Оренбургский тракт, 174

Индекс: 420064.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kazan.leroymerlin.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Дизайн интерьеров, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные работы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель /

Время работы: Ежедневно с 07:00 до 23:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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