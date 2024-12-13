Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Фабричный переулок, 11
Индекс: 630007.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://novosibirsk.leroymerlin.ru/
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Гофротара, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Детская мебель, Дизайн интерьеров, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Огражде
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду