Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Фабричный переулок, 11

Индекс: 630007.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://novosibirsk.leroymerlin.ru/

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Гофротара, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Детская мебель, Дизайн интерьеров, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Огражде

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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