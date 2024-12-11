Леруа Мерлен, склад

город: Домодедово

Район: Домодедово городской округ

Адрес: улица Лермонтова, 3

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпич, Ком

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Металл Профиль, компания-поставщик кровельных и фасадных материалов из стали

Окна стандарт, производственно-монтажная компания

Барко строй, Офис продаж

Барко строй, торгово-монтажная компания

Уральская кровельная, торгово-производственная компания

Лидер Стройки, магазин строительных материалов

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.