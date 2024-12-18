Лесная семья, многопрофильная компания

город: д. Софьино

Район: Наро-Фоминский городской округ

Адрес: деревня Софьино, 133а

Индекс: 143395.0

Телефон: 8‒800‒333‒67‒48

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://t.me/woodfamilyru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Облицовочные материалы для мебели, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду