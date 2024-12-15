Лесобаза.рф

город: Москва

Район: nan

Адрес: деревня Мамыри, 3

Индекс: 142704.0

Телефон: +7 (495) 023‒19‒84

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--80aabpmuwx.xn--p1ai

вид деятельности: Абразивный инструмент, Архитектурно-строительное проектирование, Высотные работы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообработка, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Малярный инструмент, Мебельная фурнитура, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Огнезащитная обработка, Огнезащитные мат

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 12:00 до 17:00 (по предварительному звонку: пн-сб)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты