Лесплитснаб, студия мебельной фурнитуры и строительных материалов

город: Петропавловск-Камчатский

Район: Петропавловск-Камчатский городской округ

Адрес: проспект Циолковского, 10/1

Индекс: 683038.0

Телефон: +7 (4152) 40‒44‒50

Мобильный Телефон: +7‒963‒830‒04‒50

Сайт: http://taplink.cc/lesplitsnab

вид деятельности: Герметики / Клеи, Детская мебель, ДСП / ДВП / Фанера, Изготовление мебели под заказ, Интерьерные лестницы / Ограждения, Корпусная мебель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Мебель для кухни, Мебельная фурнитура, Мебельные фасады, Облицовочные материалы для мебели, Офисная мебель, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Стекломагнезитовые листы, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материал

Время работы: Пн: с 09:30 до 18:00, Вт: с 09:30 до 18:00, Ср: с 09:30 до 18:00, Чт: с 09:30 до 18:00, Пт: с 09:30 до 18:00, Сб: с 09:30 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк