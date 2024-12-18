Лесторг, торговая компания
город: Якутск
Район: Якутск городской округ
Адрес: улица 50 лет Советской Армии, 79
Индекс: 677004.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒924‒765‒66‒67
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк