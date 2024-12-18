Лесторг, торговая компания

город: Якутск

Район: Якутск городской округ

Адрес: улица 50 лет Советской Армии, 79

Индекс: 677004.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒924‒765‒66‒67

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк