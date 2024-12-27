Лидер Кровля

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: бульвар Комарова, 28г

Индекс: 344113.0

Телефон: +7 (863) 221‒19‒39

Мобильный Телефон: +7‒903‒401‒51‒59

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты