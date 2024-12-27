Лидер Кровля
город: Ростов-на-Дону
Район: Ростов-на-Дону городской округ
Адрес: бульвар Комарова, 28г
Индекс: 344113.0
Телефон: +7 (863) 221‒19‒39
Мобильный Телефон: +7‒903‒401‒51‒59
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты