Лидер-М, оптово-розничная компания

город: Тула

Район: Тула городской округ

Адрес: Новомедвенский проезд, 9

Индекс: 300004.0

Телефон: +7 (4872) 79‒33‒10

Мобильный Телефон: +7‒920‒788‒33‒10

Сайт: http://ridatex.ru

вид деятельности: Материалы для дорожного строительства, Нетканные материалы / Технические ткани, Системы водоотведения, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк