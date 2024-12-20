Лидер-М, оптово-розничная компания
город: Тула
Район: Тула городской округ
Адрес: Новомедвенский проезд, 9
Индекс: 300004.0
Телефон: +7 (4872) 79‒33‒10
Мобильный Телефон: +7‒920‒788‒33‒10
Сайт: http://ridatex.ru
вид деятельности: Материалы для дорожного строительства, Нетканные материалы / Технические ткани, Системы водоотведения, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк