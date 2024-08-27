Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал «дроны-самоубийцы»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал «дроны-самоубийцы»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал "дроны-самоубийцы"

По сообщениям государственных СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын был сфотографирован с восторженной улыбкой на лице, наблюдая за взрывом так называемых «беспилотников-смертников», сообщает Zakon.kz.

Один из испытываемых беспилотников врезался в цель, напоминающую основной боевой танк Южной Кореи К2, и уничтожил ее.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал "дроны-самоубийцы"

По данным Министерства объединения в Сеуле (Южная Корея), это первый случай, когда Пхеньян представил беспилотники-камикадзе.

По информации ЦТАК, лидер Северной Кореи призвал к производству большего количества беспилотников-камикадзе для использования в тактических пехотных и специальных оперативных подразделениях, таких как подводные беспилотники-камикадзе, а также стратегические разведывательные и многоцелевые ударные беспилотники.

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