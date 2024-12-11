Лидер Стройки, магазин строительных материалов

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: проспект Автомобилистов, 4а к6

Индекс: 670045.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒160‒90‒50

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Кирпич, Кровельные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Печи / камины для помещений, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 12:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду