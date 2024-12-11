Лидер Стройки, магазин строительных материалов
город: Улан-Удэ
Район: Улан-Удэ городской округ
Адрес: проспект Автомобилистов, 4а к6
Индекс: 670045.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒160‒90‒50
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Кирпич, Кровельные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Печи / камины для помещений, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 12:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду