ЛидерСМ, компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Ленинский проспект, 140 лит Е
Индекс: 198216.0
Телефон: +7 (812) 640‒27‒19
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://lidersm.ru
вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Ремонт / укладка напольных покрытий, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк