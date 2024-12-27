ЛидерСМ, компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Ленинский проспект, 140 лит Е

Индекс: 198216.0

Телефон: +7 (812) 640‒27‒19

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://lidersm.ru

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Ремонт / укладка напольных покрытий, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк