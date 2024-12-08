Лига покрытий, салон напольных покрытий

город: Чита

Район: Чита городской округ

Адрес: Северный микрорайон, 37а

Индекс: 672049.0

Телефон: +7 (3022) 21‒14‒42

Мобильный Телефон: +7‒924‒277‒00‒01

Сайт: nan

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: с 11:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк