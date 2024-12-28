Лига, торгово-производственная компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Челябинская, 26 к5

Индекс: 664035.0

Телефон: +7 (3952) 73‒43‒90

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.renner.ru

вид деятельности: Красящие вещества, Лакокрасочные материалы, Ремонт / реставрация мебели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк