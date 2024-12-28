Лига, торгово-производственная компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Челябинская, 26 к5

Индекс: 664035.0

Телефон: +7 (3952) 73‒43‒90

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.renner.ru

вид деятельности: Красящие вещества, Лакокрасочные материалы, Ремонт / реставрация мебели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Стройградик, магазин товаров для ремонта

Архангельск ПромМетиз, оптово-розничная компания по продаже крепежа

Удачная покупка, магазин строительных материалов

Леруа Мерлен

Мир ремонта, строительный магазин

Удачный дом, магазин кровли и фасада

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.