Линолеум города, торговая компания по продаже напольных покрытий и сайдинга
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Бекетова, 32
Индекс: 603057.0
Телефон: +7 (831) 413‒26‒52
Мобильный Телефон: +7‒960‒197‒07‒70
Сайт: http://www.laminat-152.ru
вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для дверей, Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду