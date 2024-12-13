Линолеум города, торговая компания по продаже напольных покрытий и сайдинга

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Бекетова, 32

Индекс: 603057.0

Телефон: +7 (831) 413‒26‒52

Мобильный Телефон: +7‒960‒197‒07‒70

Сайт: http://www.laminat-152.ru

вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для дверей, Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду