Листаль, склад

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Башиловская улица, 3/4

Индекс: 660111.0

Телефон: +7 (391) 271‒20‒32

Мобильный Телефон: +7‒963‒191‒20‒32

Сайт: http://jivo.chat/BzL54DEzbh

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк