Лолита поделилась с поклонниками редким снимком из детства
Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала, как выглядела в первом классе, сообщает Zakon.kz.
Артистка опубликовала в соцсетях архивное школьное фото, которое сохранила ее мать.
«Хочется поделиться с вами сокровенным. А что может быть сокровеннее фотографии себя в первом классе. Мама сохранила, а я у нее нашла. Вот такая первоклассница», – рассказала Лолита.
Знаменитость училась в Киевской школе №165, которую окончила в 1980 году. Лолита призналась, что помимо фото обнаружила свой аттестат об окончании образовательного учреждения и почетную грамоту «За 1 место в одевании противогаза на соревнованиях». По словам певицы, ее шокировала такая находка.
Поклонники артисты отметили красоту дивы в детстве:
– Лолита, вы такая милая, интересная, очень красивая женщина. Обожаю вас.
– Ого! Как же круто! Какая же вы красавица в первом классе.
– Вы самая лучшая Лолита!
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Напомним, что Певица столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов российская дива заявила, что рассчитывает на пенсию. Впервые на публику после «голой» вечеринки она вышла в середине марта.