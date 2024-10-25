Лондонский дом Маргарет Тэтчер выставили на продажу

Лондонский дом Маргарет Тэтчер выставили на продажу

Лондонский дом Маргарет Тэтчер выставили на продажу

В Лондоне продают таунхаус бывшей премьер-министра Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Раньше дом принадлежал казначею Консервативной партии, лорду Алистеру Макэлпину. Он и предложил его Тэтчер, когда та ушла с поста премьер-министра в 1990 году. Об этом пишет Mansion Global.

В четырехэтажном таунхаусе площадью 200 кв.м есть:

  • три спальни;
  • зал для приемов;
  • столовая с сохранившимися каминами георгианской эпохи.

Лондонский дом Маргарет Тэтчер выставили на продажу

Вид из особняка открывается на Вестминстерское аббатство и здание Парламента. Пишут, что некоторые элементы интерьера сохранились в том же виде, в каком были при жизни «железной леди». Например, Тэтчер попросила установить парламентский колокол, который оповещал членов британского парламента о начале голосования.

Лондонский дом Маргарет Тэтчер выставили на продажу

Дом был построен в 1720 году. Его предварительную стоимость оценили в 3,65 млн фунтов стерлингов.

А вот нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился убрать из зала резиденции главы правительства портрет Уильяма Шекспира.

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