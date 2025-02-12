Лосьон для лица `DE_CODE` CLEAR KEY против черных точек с салициловой кислотой (для комбинированной и жирной кожи) 150 мл
749 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 190 г
- Высота упаковки: 161 мм
- Ширина упаковки: 49 мм
- Длина упаковки: 48 мм
- Тег: Тоники для лица
- Раздел: тоники и лосьоны
- Артикул 250271
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Пора поставить точку в истории с черными точками! Выручит лосьон с салициловой кислотой и чайным деревом: способствует уменьшению высыпаний, успокаивает кожу и предотвращает закупоривание пор. Чисто и точка
Герой: салициловая кислота
— Проникает глубоко в поры за счет своей жирорастворимой природы
— Разрушает десмосомные контакты кератиноцитов
— Глубоко очищает поры
Результат:
— Растворяет себум в порах
— Отшелушивает верхний слой ороговевших чешуек
— Убирает черные точки и комедоны
Союзники: чайное дерево — идеальный союзник в борьбе с высыпаниями
Способ применения: нанести лосьон на кожу с помощью ватного диска, избегая области вокруг глаз. Возможно ощущение… легкого пощипывания. Рекомендовано применять в вечернее время. В дневное время рекомендовано использование солнцезащитных средств
Состав: Aqua, Propylene Glycol, Salicylic Acid, Lactic Acid, Centella Asiatica Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, C12-13 Pareth-9, Disodium EDTA, Geraniol, Linalool, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid. Обзор от бренда