Лосьон для лица `DE_CODE` CLEAR KEY против черных точек с салициловой кислотой (для комбинированной и жирной кожи) 150 мл

Лосьон для лица `DE_CODE` CLEAR KEY против черных точек с салициловой кислотой (для комбинированной и жирной кожи) 150 мл

Лосьон для лица `DE_CODE` CLEAR KEY против черных точек с салициловой кислотой (для комбинированной и жирной кожи) 150 мл

749 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 190 г
  • Высота упаковки: 161 мм
  • Ширина упаковки: 49 мм
  • Длина упаковки: 48 мм
  • Тег: Тоники для лица
  • Раздел: тоники и лосьоны
  • Артикул 250271
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Пора поставить точку в истории с черными точками! Выручит лосьон с салициловой кислотой и чайным деревом: способствует уменьшению высыпаний, успокаивает кожу и предотвращает закупоривание пор. Чисто и точка

Герой: салициловая кислота
— Проникает глубоко в поры за счет своей жирорастворимой природы
— Разрушает десмосомные контакты кератиноцитов
— Глубоко очищает поры

Результат:
— Растворяет себум в порах
— Отшелушивает верхний слой ороговевших чешуек
— Убирает черные точки и комедоны

Союзники: чайное дерево — идеальный союзник в борьбе с высыпаниями

Способ применения: нанести лосьон на кожу с помощью ватного диска, избегая области вокруг глаз. Возможно ощущение… легкого пощипывания. Рекомендовано применять в вечернее время. В дневное время рекомендовано использование солнцезащитных средств

Состав: Aqua, Propylene Glycol, Salicylic Acid, Lactic Acid, Centella Asiatica Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, C12-13 Pareth-9, Disodium EDTA, Geraniol, Linalool, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid. Обзор от бренда

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