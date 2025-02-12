Лосьон для лица `DE_CODE` CLEAR KEY против черных точек с салициловой кислотой (для комбинированной и жирной кожи) 150 мл

749 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 190 г

Высота упаковки: 161 мм

Ширина упаковки: 49 мм

Длина упаковки: 48 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: тоники и лосьоны

Артикул 250271

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Пора поставить точку в истории с черными точками! Выручит лосьон с салициловой кислотой и чайным деревом: способствует уменьшению высыпаний, успокаивает кожу и предотвращает закупоривание пор. Чисто и точка

Герой: салициловая кислота

— Проникает глубоко в поры за счет своей жирорастворимой природы

— Разрушает десмосомные контакты кератиноцитов

— Глубоко очищает поры

Результат:

— Растворяет себум в порах

— Отшелушивает верхний слой ороговевших чешуек

— Убирает черные точки и комедоны

Союзники: чайное дерево — идеальный союзник в борьбе с высыпаниями

Способ применения: нанести лосьон на кожу с помощью ватного диска, избегая области вокруг глаз. Возможно ощущение… легкого пощипывания. Рекомендовано применять в вечернее время. В дневное время рекомендовано использование солнцезащитных средств

Состав: Aqua, Propylene Glycol, Salicylic Acid, Lactic Acid, Centella Asiatica Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, C12-13 Pareth-9, Disodium EDTA, Geraniol, Linalool, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid. Обзор от бренда