Лосьон для тела `CAFE MIMI` `COLOURS` COCO SPLASH аллантоин, масло макадамии, экстракт манго 300 мл

339 ₽ 288 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Вес в упаковке: 362 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 168 мм

Ширина упаковки: 79 мм

Длина упаковки: 41 мм

Тег: Кремы для тела ухаживающие

Раздел: питание и увлажнение

Артикул 250927

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда CAFE MIMI COLOURS — яркие эмоции и незабываемые ощущения!

Инновационные формулы на основе трендовых и функциональных ингредиентов, натуральных экстрактов и масел, в сочетании с вдохновляющими ароматами эффективно ухаживают за кожей и волосами. Создавай свои правила. Сочетай и экспериментируй.

Будь собой, будь COLOURS!

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА обладает нежной текстурой и сочным тропическим ароматом, дарит коже полноценный уход, интенсивно питает кожу, увлажняет и смягчает. Ощути себя в настоящих тропиках!

Результат: гладкая, нежная и упругая кожа.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Масло кокоса способствует регенерации клеток кожи, питает, увлажняет и смягчает, насыщает кожу витаминами.

Экстракт гуавы обладает антиоксидантными свойствами, делает кожу сияющей, гладкой и эластичной.

Ниацинамид стимулирует синтез коллагена и эластина, улучшает барьерные функции кожи.

Способ применения: нанеси лосьон легкими массажными движениями на чистую сухую кожу. Только для наружного применения

Состав: Aqua, Elaeis Guineensis Oil, Glycerin (растительного происхождения), Stearic Acid, Palmitic Acid, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Cocos Nucifera Oil (масло кокоса), Butyrospermum Parkii Butter, Psidium Guajava Fruit Extract (экстракт гуавы), Niacinamide (ниацинамид), Sodium Polyacrylate, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Limonene, Citral, Citronellol, Coumarin. Обзор от бренда