Лосьон для тела `CAFE MIMI` `COLOURS` MANGO MANIA ниацинамид, масло кокоса, экстракт гуавы 300 мл

339 ₽ 288 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Вес в упаковке: 362 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 168 мм

Ширина упаковки: 79 мм

Длина упаковки: 41 мм

Тег: Кремы для тела ухаживающие

Раздел: питание и увлажнение

Артикул 250928

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда CAFE MIMI COLOURS — яркие эмоции и незабываемые ощущения!

Инновационные формулы на основе трендовых и функциональных ингредиентов, натуральных экстрактов и масел, в сочетании с вдохновляющими ароматами эффективно ухаживают за кожей и волосами. Создавай свои правила. Сочетай и экспериментируй.

Будь собой, будь COLOURS!

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА обладает нежной текстурой и бодрящим ароматом сочного манго, дарит коже полноценный уход, интенсивно питает, увлажняет и смягчает. Зарядись энергией!

Результат: гладкая, нежная и упругая кожа.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Масло макадамии интенсивно увлажняет, питает и смягчает кожу.

Экстракт манго освежает кожу, обладает антиоксидантными свойствами, повышает упругость и эластичность кожи.

Экстракт лемонграсса тонизирует и насыщает кожу полезными веществами.

Аллантоин успокаивает кожу, стимулирует обновление и выработку коллагена.

Способ применения: нанеси лосьон легкими массажными движениями на чистую сухую кожу. Только для наружного применения.

Состав: Aqua, Elaeis Guineensis Oil, Glycerin (растительного происхождения), Ethylhexyl Stearate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Butyrospermum Parkii Butter (масло ши), Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Macadamia Integrifolia/Tetraphylla Seed Oil (масло макадамии), Mangifera Indica Fruit Extract (экстракт манго), Cymbopogon Flexuosus Herb Extract (экстракт лемонграсса), Allantoin (аллантоин), Sodium Polyacrylate, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal. Обзор от бренда