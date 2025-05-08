Лосьон для тела `FELTED` без запаха (для сухой и чувствительной кожи) 500 мл

1 390 ₽ 890 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Натуральный лосьон для тела без отдушек обладает нежной кремовой текстурой, быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и надолго насыщает кожу всеми необходимыми питательными веществами. Активные компоненты лосьона для тела заметно улучшают внешний вид кожи, восстанавливают её гладкость и защищают от сухости.

Способ применения: массажными движениями нанесите лосьон на чистую сухую кожу, оставьте до полного впитывания. Только… для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Potassium Cetyl Phosphate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyacetophenone, Dipropylene Glycol, Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate, Glyceryl Stearate, Simethicone, Caprylyl Glycol, Isopropyl Palmitate, Panthenol, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Octyldodecanol, Sorbitan Oleate, Ethylhexylglycerin, Adenosine, Disodium EDTA, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Dipotassium Glycyrrhizate, Hydrogenated Lecithin, Cholesterol, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP Обзор от бренда

Вес в упаковке: 554 г

Высота упаковки: 162 мм

Ширина упаковки: 75 мм

Длина упаковки: 75 мм

Тег: Кремы для тела ухаживающие

Раздел: питание и увлажнение

Артикул 243088

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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