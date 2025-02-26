Лосьон-тоник `EVOLUDERM` с экстрактом зеленого чая и цинком (для жирной и комбинированной кожи) 250 мл

399 ₽ 339 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 282 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 173 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 50 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 223385

Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE



Все товары бренда Лосьон-тоник — это незаменимое средство в ежедневном уходе за лицом. Средство эффективно удаляет загрязнения, излишки себума и наполняет кожу энергией и сиянием. Экстракт зеленого чая — мощный природный антиоксидант, поддерживает водно-липидный баланс, тонизирует, заметно улучшает цвет лица, а также активно защищает кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды. Входящий в состав цинк контролирует работу сальных желез, борется с несовершенствами и уменьшает следы от них. Средство прекрасно освежает и матирует жирную и комбинированную кожу после умывания, подготавливаы ее к нанесению сыворотки и крема.

Способ применения: После умывания нанесите лосьон на лицо чистыми руками или с помощью ватного диска, протрите по… направлению массажных линий, избегая области вокруг глаз и губ.

Состав: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Phenoxyethanol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Chlorphenesin, Panthenol, Zinc Pca, Parfum, Tetrasodium Edta, Limonene, Citral, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citric Acid, Geraniol, Sorbitol, Ascorbic Acid, Ci 19140, Sodium Hydroxide, Ci 42090. Обзор от бренда