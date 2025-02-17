Люстры 2025: главные тренды, советы по выбору и 50 вдохновляющих фото

Экоматериалы, простые формы и инновации — разбираемся, каким должен быть модный светильник в 2025 году.

Сложно переоценить роль света в оформлении интерьера: он может как спасти безнадежный дизайн, так и испортить стильное пространство. Сегодня тенденции освещения сдвигаются в сторону максимальной персонализации, близости к природе и энергоэффективности. Но также люди хотят видеть не просто функциональные источники света, но подлинное украшение дома, которое гармонично интегрируется в обстановку. Рассказываем все, что нужно знать о модных люстрах 2025, чтобы выбрать действительно актуальную модель.

Все о трендах в домашнем освещении 2025

Общие тенденции

Как выбрать актуальную люстру

— Цвет

— Материал

— Форма

Как вписать светильник в интерьер

Общие тренды

Чтобы понять, какие люстры в тренде в 2025 году, надо смотреть на тенденции в дизайне в целом, а это — экологичность, естественность, уход от строгого минимализма, добавление ярких красок и смешение стилей.

На что ориентироваться, выбирая светильник?

Лаконичность, но без ухода в аскетизм. Стоит отказаться от витиеватого декора и многоярусных конструкций, но и предельно незамысловатая лампа тоже не подойдет. Оригинальность должна достигаться не обилием дополнительных деталей, а интересной формой, цветом или необычным материалом.

Умное и адаптивное освещение. Сегодня источники света корректируют свою яркость в зависимости от того, насколько светло в комнате, а гибкие и мобильные конструкции позволяют менять положение светильников так, чтобы направить свет в нужную сторону. Также будут популярны модели, в комплектацию которых входит пульт ДУ (либо они настраиваются со смартфона) для автоматизации их работы: включения по таймеру или расписанию, синхронизации с фитнес-браслетом и т.д.

Отказ от основного света. Все чаще можно видеть комнаты, где нет люстры по центру потолка, а есть только множество источников освещения в самых разных местах, с помощью которых можно создавать нужную атмосферу и даже зонировать помещение. Если раньше такое решение было больше характерно для кухни или прихожей, то сейчас оно вполне уместно и в спальне или гостиной.

Из предыдущей тенденции логично вытекает еще одна — многослойность. Сегодня дизайнеры используют несколько уровней освещения: люстра на потолке, бра на стене, настольные лампы, напольные торшеры и т.д. Также востребована подсветка, встроенная в стену или мебель. Все это позволяет сделать пространство более выразительным и придать ему глубину.

Миниатюризация. Светодиодные ленты и крошечные лампы позволяют наполнить светом большое пространство, но сами при этом остаются незаметными. Это могут быть как врезные точечные светильники, так и небольшие споты на кронштейнах.

Сочетание традиций и инноваций. Винтажные модели не теряют своей популярности, однако сегодня их дополняют «умными» способностями и лампочками, которые помогают экономить электричество.

Персонализация. Освещение должно быть не просто красивым и функциональным, но также удобным и подстраиваемым под нужды человека. Именно поэтому на первый план выходят такие решения, как установка светодиодных ламп в нишах и углах, в мебели, за декоративными панелями и т.д. — это позволяет осветить именно те части квартиры, которые требуется.

Экологичность. Дерево, ротанг, бумага — все это используется для создания актуальных люстр 2025. Также в рамках этого тренда сделан упор на заботу о природе — выбирайте модели из переработанных материалов, а лампочки покупайте энергосберегающие.

Ручная работа. Ценятся дизайнерские вещи, сделанные на заказ либо существующие в единственном экземпляре.

Мягкость линий заменила официозную строгость. Округлые текучие формы и сглаженные углы — именно так должен выглядеть современный светильник.

Нельзя не упомянуть и антитренды. В 2025 году прослеживается отказ от монохромной палитры, уходят в прошлое традиционные прочтения многих стилей — они становятся более мягкими, гармоничными, а строгое соблюдение канонов направления больше не требуется. Также канули в прошлое угловатые пластиковые светильники в кричащих неоновых расцветках.

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Наталья Верясова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Варвара Гущина

Дизайн: Елена Иванова. Фото: Екатерина Шибалова. Стиль: Елена Иванова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Анна Кожанова. Фото: Константин Пырьев

Дизайн: студия дизайна Le Des. Фото: Инна Каблукова

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: студия дизайна MDN. Фото: Максим Канакин

Как выбрать современную люстру 2025?

Цвет

Выбирая оттенок люстры, следует отталкиваться от ее роли в интерьере.

Если она должна стать главным акцентом, обращайтесь к насыщенным тонам, которые будут в тренде в этом году. Палитра модных сочных оттенков включает в себя основном теплые колеры: персиковый, вишнево-красный, коралловый, терракотовый, горчичный и, конечно же, шоколадно-коричневый. Из холодных можно рассмотреть переменчивый бирюзовый и солидный серо-синий. В тренде и металлизированные тона, которые добавляют роскоши и элегантности обстановке.

Впрочем, дизайн люстр 2025 может быть и неброским. Если источник освещения должен оставаться незаметным и ненавязчивым, присмотритесь к более блеклой гамме либо к моделям с прозрачными абажурами из стекла — они не привлекают лишнего внимания, но придают интерьеру завершенность и целостность. Также в этом случае подойдут пыльно-бежевые оттенки, пудровые и белые с теплым желтым подтоном. Если эти цвета не сочетаются с обстановкой, можно поискать пастельные, словно выцветшие версии нужных вам красок: сизо-голубые, блекло-бирюзовые, нежно-лососевые. Востребованы и природные колеры — табачные, лавандовые, земляные — они полностью отвечают курсу на экологичность и создают успокаивающую, безопасную атмосферу.

Совет: вполне допустимо комбинировать несколько оттенков, в том числе контрастных.

Среди ахроматов будет популярен черный. Однако он должен быть не глубоким и выразительным, а мягким и приглушенным.

Что касается теплоты света, она может быть любая — от стерильно белой в ванной или коридоре до уютной желтой в жилых комнатах и на кухне. Также можно поэкспериментировать с пастельными оттенками светодиодных лент. Избегать стоит лишь насыщенных «кислотных» цветов и разноцветной подсветки — эти варианты освещения однозначно не в тренде.

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Наталья Градусова

Дизайн: Алина Шагалеева

Дизайн: Яна Дрибос. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: студия дизайна Le Des. Фото: Инна Каблукова

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: Мария Личман

Дизайн: Мария Личман

Дизайн: Мария Личман

Материал

Здесь можно отметить сразу несколько важных тенденций. Во-первых, актуально все натуральное, и если вас интересует, какие люстры в моде 2025, то плетеные и деревянные можно уверенно причислить к самым трендовым.

Это самые экологичные материалы, которые привнесут в дом частичку живой природы. Однако такие модели нельзя назвать универсальными: они хорошо смотрятся далеко не в любом интерьере. То же касается и ламп с абажурами из натуральных тканей: они востребованы в этом году, но сочетаются лишь с несколькими стилями.

Тем, кому не подходит дерево и текстиль, можно предложить второй тренд — стекло. Нейтральное, чаще всего бесцветное либо с едва заметным оттенком, оно прекрасно сочетается с большинством направлений и не отвлекает от интерьера.

Совет: в 2025 году в моде гладкие стеклянные поверхности, нередко с фрезеровкой или ребристые, но не матовые и не сатиновые.

Металлические светильники также абсолютно уместны. При этом можно не ограничиваться строгим холодным хромом, а украсить дом моделями с бронзовыми и медными элементами. Но металл должен выглядеть предельно лаконично: без ослепляющего блеска, завитушек и подвесок (за исключением классики, ар-деко и некоторых других стилей). Максимум, что можно позволить, — это благородная потертость и патина, намекающие на винтажность вещи.

Впрочем, можно выбрать светильник, в котором сочетаются сразу несколько разных текстур, — такой вариант будет однозначно в тренде.

В настольных лампах активно применяют и такие неожиданные природные материалы, как керамика, камень и алебастр — они не только отвечают требованиям экологичности, но и очень эффектно смотрятся.

Дизайн: Яна Дрибос. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Светлана Куксова

Дизайн: Ольга Горшкова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Екатерина Есина и Ирина Сойтюрк. Фото: Екатерина Валеева

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

Дизайн: Екатерина Есина и Ирина Сойтюрк. Фото: Екатерина Валеева

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Алина Шагалеева

Форма

Массивность и громоздкость больше не актуальны. Светильник может быть габаритным, но при этом он должен создавать ощущение легкости и невесомости. Чтобы не перегружать пространство, но при этом отдать дань моде, выбирайте модели без плафонов и абажуров: они эффектно смотрятся, дают много света, но при этом не выглядят тяжеловесными.

Нередко форма определяется функциональностью: светильник может менять свою конфигурацию, подстраиваясь под нужды хозяев и требования эргономики. Сюда можно отнести модели на регулируемых ножках-опорах, а также подвесные и те, которые можно передвигать или менять их высоту и т.д.

Хорошей идеей будет люстра из нескольких элементов (это вполне соответствует тренду на многослойность). Однако в этом случае желательно использовать минимум цветов или фактур, чтобы дизайн не потерял элегантность.

В тренде плавные линии, поэтому светильник лучше выбирать круглый или овальный. А чтобы он не выглядел слишком банально, подберите интересную текстуру абажура или необычный цвет. Либо сделайте выбор в пользу обычного плафона, но при этом изогнутой ножки, например, это может быть торшер, нависающий дугой над диваном, или настольная лампа с основанием из кривой коряги. Однако если в доме уже есть много вещей со сглаженными углами, лампу лучше выбрать с более четкими контурами, иначе интерьер начнет расплываться и терять индивидуальнсоть.

Также уместны естественные природные контуры — неправильные, асимметричные, напоминающие что-то максимально естественное и натуральное вроде каменной глыбы или лепестков цветка.

Если хочется разнообразить обстановку чем-то сверхнеобычным, выбирайте настольный светильник футуристичной конфигурации. Сюрреализм в 2025 году будет в тренде, но сколько продлится такая мода, неизвестно, поэтому экспериментировать с центральной люстрой в таком дизайне не стоит, ведь ее заменить будет дороже и сложнее.

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Наталья Верясова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Варвара Гущина

Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Наталья Градусова

Дизайн: Екатерина Есина и Ирина Сойтюрк. Фото: Екатерина Валеева

Дизайн: Елена Иванова. Фото: Екатерина Шибалова. Стиль: Елена Иванова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Как вписать светильник в интерьер

Выбирая люстру в тренде 2025, надо помнить о том, что она должна сочетаться с остальной обстановкой.

Обычно небольшие помещения не рекомендуют украшать огромными источниками света, однако в 2025 это правило можно нарушать. Сейчас дизайнеры предлагают играть с пропорциями, добавляя крупные модели в маленькие комнаты и делая их главным фокусом интерьера, а просторные залы подсвечивать точечными светильниками по периметру.

Выбор лампы зависит и от комнаты, где она будет установлена. В спальне над кроватью повесьте максимально функциональное изделие с плавным изменением уровня яркости и возможностью трансформирования: так вам будет удобно и полистать книгу во время отдыха, и создать уютную обстановку перед сном, и подсветить темный угол. В гостиной расположите несколько источников света, чтобы иметь возможность менять освещение под настроение: к приходу гостей можно наполнить помещение светом, а вечером во время просмотра телевизора оставить только пару неярких бра. В коридоре и на кухне можно ограничиться точечной подсветкой, а в ванной спрятать лампу за зеркалом или декоративной панелью.

Стиль помещения также диктует, какую лампу выбрать.

Для джапанди и экостиля подойдут максимально дружественные природе модели: будут уместны керамика и дерево, плавные линии, природные оттенки и энергосберегающие лампочки.

В мягкий лофт добавьте несколько ретросветильников из прозрачного стекла и черного металла либо сделайте гибкую LED-подсветку.

Минимализм хорошо сочетается с моделями оригинальной формы без абажуров либо с лаконичными плафонами-сферами.

Классика требует традиционных решений, но пусть они будут не чересчур пафосными. Элегантный кованый светильник с несколькими прозрачными подвесками и парой ажурных деталей намного уместнее в 2025 году, чем претенциозная, переливающаяся на свету хрустальная люстра, затмевающая собой весь остальной декор.

Цвет и форма источника света должны сочетаться и с гаммой интерьера. В пространство с нейтральной палитрой подойдут модели из стекла и натуральных материалов. В контрастную обстановку можно подобрать более яркое изделие или же подчеркнуть дизайн скрытой подсветкой.

Совет: не стремитесь подобрать все светильники в едином дизайне. Однотипность быстро приедается. Лучше купить несколько изделий из разных коллекций, но имеющих общие черты (похожую форму, оттенок или стиль) — такой эклектичный подход сейчас намного более актуален.

Дизайн: Ольга Дубровская. Фото: Артем Кокин

Дизайн: студия дизайна Le Des. Фото: Инна Каблукова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Мария Личман

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Наталья Градусова

Дизайн: Алина Шагалеева