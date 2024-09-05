Любови Успенской вновь грозят судебные разбирательства

Российской певице Любови Успенской после большого сольного концерта в Москве снова пригрозили судом из-за песни «По полюшку», сообщает Zakon.kz.

Певица и сонграйтер Наталья Лапина заявила в беседе с mk.ru, что запретила Успенской петь эту песню, однако артистка продолжает ее исполнять.

«Любе после концертов в Витебске, где она тоже исполняла «По полюшку», отправили в очередной раз официальный юридический запрет на исполнение моей песни», – объяснила Лапина.

Автор песни также отметила, что уже отправила досудебную претензию адвокату Успенской Елене Сениной за ее слова о том, что у Успенской якобы имеются права на исполнение «По полюшку».

Как уточнила Лапина, она планирует дождаться окончания положенных по закону 30 дней после отправления претензии, после чего обратится в суд.