М-фасад, компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: улица Маковского, 48а
Индекс: 690041.0
Телефон: +7 (423) 277‒11‒87
Мобильный Телефон: +7‒914‒707‒11‒87
Сайт: http://mfasadvl.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк