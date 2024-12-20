М-фасад, компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: улица Маковского, 48а

Индекс: 690041.0

Телефон: +7 (423) 277‒11‒87

Мобильный Телефон: +7‒914‒707‒11‒87

Сайт: http://mfasadvl.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк