MAC Colour Excess Gel Pencil Eye Liner Гелевый карандаш для глаз | Incorruptible
MAC Colour Excess Gel Pencil Eye Liner Гелевый карандаш для глаз | Incorruptible
2 490 ₽ 4 платежа по 623 ₽ Описание
Дайте волю своему внутреннему художнику!
Гелевые карандаши Colour Excess Gel Pencil Eye Liner сочетают в себе стойкость, насыщенный яркий пигмент и мягкое легкое нанесение.
Водостойкие карандаши держатся до 24 часов на веках и до 12 часов на слизистой внутри глаза.
Результат — Универсальный
Продукт — Карандаш для глаз
Вес, гр — 0,35
Тип кожи — Для всех типов
Категория — Макияж
Производство — Германия
Для — мужчин и женщин