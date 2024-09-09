MAC Colour Excess Gel Pencil Eye Liner Гелевый карандаш для глаз | Incorruptible

MAC Colour Excess Gel Pencil Eye Liner Гелевый карандаш для глаз | Incorruptible

2 490 ₽ 4 платежа по 623 ₽ Описание

Дайте волю своему внутреннему художнику!

Гелевые карандаши Colour Excess Gel Pencil Eye Liner сочетают в себе стойкость, насыщенный яркий пигмент и мягкое легкое нанесение.

Водостойкие карандаши держатся до 24 часов на веках и до 12 часов на слизистой внутри глаза.

Результат — Универсальный

Продукт — Карандаш для глаз

Вес, гр — 0,35

Тип кожи — Для всех типов

Категория — Макияж

Производство — Германия

Для — мужчин и женщин