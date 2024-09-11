MAC Colour Excess Gel Pencil Гелевый карандаш для глаз | The Last Word
MAC Colour Excess Gel Pencil Гелевый карандаш для глаз | The Last Word
Описание
Дайте волю своему внутреннему художнику!
Гелевые карандаши Colour Excess Gel Pencil Eye Liner сочетают в себе стойкость, насыщенный яркий пигмент и мягкое легкое нанесение.
Водостойкие карандаши держатся до 24 часов на веках и до 12 часов на слизистой внутри глаза.
Результат — Контур
Продукт — Карандаш для глаз
Вес, гр — 0,35
Тип кожи — Для всех типов
Категория — Макияж
Производство — Германия
Для — женщин