MAC Colour Excess Gel Pencil Гелевый карандаш для глаз | The Last Word

MAC Colour Excess Gel Pencil Гелевый карандаш для глаз | The Last Word

Описание

Дайте волю своему внутреннему художнику!

Гелевые карандаши Colour Excess Gel Pencil Eye Liner сочетают в себе стойкость, насыщенный яркий пигмент и мягкое легкое нанесение.

Водостойкие карандаши держатся до 24 часов на веках и до 12 часов на слизистой внутри глаза.

Результат — Контур

Продукт — Карандаш для глаз

Вес, гр — 0,35

Тип кожи — Для всех типов

Категория — Макияж

Производство — Германия

Для — женщин