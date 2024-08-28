MAC Glow Play Tendertalk Lip Balm Увлажняющий оттеночный бальзам для губ | Favourite

MAC Glow Play Tendertalk Lip Balm Увлажняющий оттеночный бальзам для губ | Favourite

MAC Glow Play Tendertalk Lip Balm Увлажняющий оттеночный бальзам для губ | Favourite

MAC Glow Play Tendertalk Lip Balm Увлажняющий оттеночный бальзам для губ | Favourite

Товар доступен только в магазинах Описание

Наполните губы живительным сиянием с помощью бальзама Glow Play Tendertalk, созданного по уникальной технологии Liptuitive PH Technology™, усиливающей индивидуальный пигмент губ и дарящей непревзойденный блеск и увлажнение на 24 часа!

Бальзам на 91% состоит из ингредиентов натурального происхождения, включая питательную смесь масел семян жожоба и подсолнечника, а также масло ши для придания губам мягкости, гладкости и эластичности.

Предотвращает сухость и укрепляет защитный барьер кожи губ, при этом дарит индивидуальный, игривый сияющий цвет.
Можно наносить непосредственно на губы, а также на яблочки щек в качестве румян легкими похлопывающими движениями!

Формула не содержит ничего лишнего, включая ингредиенты животного происхождения, а упаковка изготовлена из материалов, подлежащих вторичной переработке.

• Укрепляет защитный барьер кожи губ
• Увлажнение 24 часа

Результат — Увлажнение

Продукт — Бальзам для губ

Вес, гр — 3,14

Категория — Макияж

Производство — Южная Корея

Для — женщин

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