MAC Glow Play Tendertalk Lip Balm Увлажняющий оттеночный бальзам для губ | Favourite
MAC Glow Play Tendertalk Lip Balm Увлажняющий оттеночный бальзам для губ | Favourite
Товар доступен только в магазинах Описание
Наполните губы живительным сиянием с помощью бальзама Glow Play Tendertalk, созданного по уникальной технологии Liptuitive PH Technology™, усиливающей индивидуальный пигмент губ и дарящей непревзойденный блеск и увлажнение на 24 часа!
Бальзам на 91% состоит из ингредиентов натурального происхождения, включая питательную смесь масел семян жожоба и подсолнечника, а также масло ши для придания губам мягкости, гладкости и эластичности.
Предотвращает сухость и укрепляет защитный барьер кожи губ, при этом дарит индивидуальный, игривый сияющий цвет.
Можно наносить непосредственно на губы, а также на яблочки щек в качестве румян легкими похлопывающими движениями!
Формула не содержит ничего лишнего, включая ингредиенты животного происхождения, а упаковка изготовлена из материалов, подлежащих вторичной переработке.
• Укрепляет защитный барьер кожи губ
• Увлажнение 24 часа
Результат — Увлажнение
Продукт — Бальзам для губ
Вес, гр — 3,14
Категория — Макияж
Производство — Южная Корея
Для — женщин