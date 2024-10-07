Мадонна о смерти брата: Я сделала все возможное, чтобы сохранить ему жизнь

На 64-м году жизни умер младший брат американской поп-звезды Мадонны – художник, дизайнер и бывший танцор Кристофер Чикконе, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию CBS News рассказал представитель художника Брэд Тейлор.

Брат Мадонны долгое время боролся с раком.

«Мой брат Кристофер ушел. Он так долго был для меня самым близким человеком. Трудно объяснить нашу связь, но это выросло из понимания того, что мы отличаемся от других и что общество собирается устроить нам тяжелые времена за то, что мы не следуем статус-кво. Мы взяли друг друга за руки и танцевали сквозь безумие нашего детства. На самом деле танец был своего рода суперклеем, который скреплял нас. Открытие танца в нашем маленьком городке на Среднем Западе спасло меня, а затем появился мой брат, и это тоже спасло его», – рассказала Мадонна в Instagram.

По ее словам, они «пожирали искусство, музыку и кино, как голодные животные» и «танцевали сквозь безумие эпидемии СПИДа», а также вместе бросали «вызов Римско-католической церкви».

«Мой брат был рядом со мной. Он был художником, поэтом и провидцем. Я восхищалась им. У него был безупречный вкус. И острый язык, который он иногда использовал против меня, но я всегда его прощала. Мы вместе покорили самые высокие высоты. И барахтались на самых низких минимумах. Каким-то образом мы всегда снова находили друг друга, держались за руки и продолжали танцевать», – заявила певица.

Также она отметила, что последние несколько лет были непростыми. Некоторое время они не общались, но болезнь брата их вновь сплотила.

«Я сделала все возможное, чтобы сохранить ему жизнь как можно дольше. В конце ему было так больно. Мы снова взялись за руки, закрыли глаза и танцевали. Вместе. Я рада, что он больше не страдает. Никогда не будет такого, как он. Я знаю, что он где-то танцует», – резюмировала поп-звезда.

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Чикконе родился 22 ноября 1960 года в Мичигане, спустя два года после рождения сестры. В начале карьеры Мадонны он выступал с ней в качестве подтанцовки. В 1984 году появился в клипе на песню Lucky Star.

Художник также был арт-директором мировых туров сестры Blond Ambition (1990) и The Girlie Show (1993). Кроме того, в 1990-х он снимал видеоклипы для певицы Долли Партон и певца Тони Беннетта. Позднее Чикконе стал заниматься дизайном интерьеров в домах Мадонны в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

В феврале 2023 года на 67-м году жизни умер старший брат Мадонны Энтони Чикконе. А менее чем за две недели до смерти младшего брата, 24 сентября 2024 года, не стало мачехи исполнительницы – 81-летней Джоан Чикконе.

Отметим, что в июне Мадонна опубликовала фотографию со своим 93-летним отцом.