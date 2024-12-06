Магазин

город: Липецк

Район: Липецк городской округ

Адрес: Краснозаводская, 1а

Индекс: 398006.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Комплектующие для дверей, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 19:00, Вс: с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду