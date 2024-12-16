Магазин
город: Нижнекамск
Район: Нижнекамский район
Адрес: Первопроходцев, 2 ст3
Индекс: 423587.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Ремонт / установка сантехнического оборудования, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты