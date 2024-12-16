Магазин

город: Нижнекамск

Район: Нижнекамский район

Адрес: Первопроходцев, 2 ст3

Индекс: 423587.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Ремонт / установка сантехнического оборудования, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты

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