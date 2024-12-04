Магазин фасадов и кровли

город: Заводоуковск

Район: Заводоуковский городской округ

Адрес: Революционная улица, 54

Индекс: 627143.0

Телефон: +7 (34542) 6‒77‒65

Мобильный Телефон: +7‒952‒684‒00‒07

Сайт: http://72krovli.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду