Магазин кровли

город: Серпухов

Район: Серпухов городской округ

Адрес: улица Пушкина, 45 к3

Индекс: 142204.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒929‒568‒83‒24

Сайт: http://krovlyaserpuhov.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду