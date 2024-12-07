Магазин кровли
город: Серпухов
Район: Серпухов городской округ
Адрес: улица Пушкина, 45 к3
Индекс: 142204.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒929‒568‒83‒24
Сайт: http://krovlyaserpuhov.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду