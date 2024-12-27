Магазин кровли, сайдинга и ламината
город: nan
Район: Чехов городской округ
Адрес: Старое Симферопольское шоссе 60 километр, вл10
Индекс: 142390.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒909‒946‒59‒50
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду