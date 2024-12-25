Магазин лепного декора
город: с. Тарасовка
Район: Пушкинский городской округ
Адрес: Центральная улица, 52 ст3
Индекс: 141212.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://argonaft.wixsite.com/ldekor
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изделия из камня для помещений, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата эл. кошельком