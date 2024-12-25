Магазин лепного декора

город: с. Тарасовка

Район: Пушкинский городской округ

Адрес: Центральная улица, 52 ст3

Индекс: 141212.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://argonaft.wixsite.com/ldekor

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изделия из камня для помещений, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата эл. кошельком