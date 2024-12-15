Магазин металлопроката и профнастила
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Полевской тракт 17 километр, 1н
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒028‒99‒98
Сайт: http://xn--96-6kct5aad3c.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:30
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты