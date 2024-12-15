Магазин металлопроката и профнастила

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Полевской тракт 17 километр, 1н

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒028‒99‒98

Сайт: http://xn--96-6kct5aad3c.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:30

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты