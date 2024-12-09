Магазин напольных покрытий и фасадных конструкций

город: Обнинск

Район: Обнинск городской округ

Адрес: Киевское шоссе, 33 к29

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒120‒63‒65

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 17:30, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду

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