Магазин напольных покрытий и фасадных конструкций
город: Обнинск
Район: Обнинск городской округ
Адрес: Киевское шоссе, 33 к29
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒120‒63‒65
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 17:30, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду