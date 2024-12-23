Магазин отделочных и строительных материалов

город: рп. Ордынское

Район: Ордынский район

Адрес: проспект Революции, 81а/1

Индекс: 633261.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒983‒302‒17‒40

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:30, Вс: с 09:00 до 13:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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