Магазин отделочных материалов
город: Москва
Район: nan
Адрес: 3-й Перова Поля проезд, 8 ст3
Индекс: 111141.0
Телефон: +7 (495) 966‒13‒50
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://bspol.ru
вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду