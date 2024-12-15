Магазин отделочных материалов

город: Москва

Район: nan

Адрес: 3-й Перова Поля проезд, 8 ст3

Индекс: 111141.0

Телефон: +7 (495) 966‒13‒50

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://bspol.ru

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду